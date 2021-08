Covid, salgono terapie intensive e ricoveri: chi rischia zona gialla

Secondo il bollettino del 19 agosto, aumentano i positivi negli ospedali: in rianimazione 460 persone (+18, 40 ingressi del giorno) e negli altri reparti 3.627 (+68). La Sicilia supera le soglie di posti letto occupati che rappresentano uno dei parametri per il passaggio in zona gialla: secondo indiscrezioni, per ora dovrebbe rimanere bianca. Nelle ultime 24 ore 7.260 nuovi casi in Italia, su 206.531 test. La percentuale di positivi è al 3,5%. Dall'inizio della pandemia, 4.464.005 casi e 128.634 vittime (+55)