Fast & Furious, all'asta l'Eclipse guidata da Paul Walker

Si tratta dell’auto usata da Brian O’Conner per mettersi in mostra con Dom e provare a entrare nella sua banda. Non la prima guidata da Paul Walker finita all’asta

La saga di Fast & Furious si avvia verso la sua conclusione. Il pubblico attende con ansia il capitolo dieci, che sarà diviso in due pellicole. Uno dei volti storici del franchise è senza dubbio quello del compianto Paul Walker, scomparso tragicamente il 30 novembre 2013 . I fan non lo hanno mai dimenticato e la produzione per omaggiarlo al meglio ha deciso di tenerlo in vita nel mondo della saga. Gli è stato di fatto donato un futuro lontano dal pericolo, in pace con la sua famiglia.

Questa non è la prima asta relativa a un’auto guidata da Paul Walker. Basti pensare alla Toyota Supra arancione (anche questa relativa al primo film), messa in vendita nel 2015. Il prezzo raggiunto fu di 550mila dollari.

Car Throttle riporta come la Mitsubishi Eclipse che andrà all’asta sia una delle sei guidate da Paul Walker nel corso del primo film di Fast & Furious. Non è noto il prezzo d’apertura ma, stando alle precedenti esperienze di questo genere, si tratta di somme decisamente alte.

La fine di Fast & Furious



I fan non sanno cosa aspettarsi dagli ultimi capitoli di Fast & Furious ma di certo molti si aspettano un ultimo omaggio a Paul Walker. Sarà una dura sfida ma è facile pensare come Brian e Dom possano ritrovarsi un’ultima volta, magari per vivere insieme in serenità in qualche paradiso terrestre, lontano da tutto e tutti, rassicurati dalle proprie famiglie.

Altro ritorno atteso è quello di Dwayne Johnson. Tra lui e Vin Diesel non scorre di certo buon sangue, come dimostra l’addio al set di The Rock e la nascita del primo spin-off della saga, Hobbs & Shaw. L’interprete di Dom Toretto ha però fatto un gesto eclatante. Un post pubblicato su Instagram per spingere l’ex amico a tornare per l’ultima avventura. Soltanto il tempo potrà dire se tutto ciò avrà avuto effetto o meno.