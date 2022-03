Jason Momoa e Lisa Bonet tornati a vivere insieme?

Jason Momoa annunciava la rottura con Lisa Bonet sui social

approfondimento

Jason Momoa e Lisa Bonet si sono lasciati

È stato proprio lo stesso Momoa ad annunciare lo scorso gennaio sui social la rottura dalla moglie Lisa Bonet, raccontando di come la pressione ed i cambiamenti di questo periodo così strano per le nostre vite, abbia acceso in loro la voglia di trasformazione e di rivoluzione che, immancabilmente influiva anche sui rapporti della loro famiglia. “Condividiamo la notizia che riguarda la nostra famiglia e che ci stiamo separando. Lo facciamo non perché pensiamo che sia degno di nota, ma affinché possiamo continuare nelle nostre vite e andare avanti con dignità e onestà”, scriveva Momoa in un post su Instagram ora cancellato. È stata una fine davvero sorprendente per i fan di tutto il mondo, ma soprattutto, per una relazione di 17 anni. La coppia si è incontrata infatti per la prima volta in un jazz club nel 2005, ha raccontato la star di Aquaman nelle interviste e, secondo Bonet, si sono amati dal primo momento in cui si sono visti. Due figli e 12 anni di frequentazione dopo, Momoa e Bonet si sono finalmente sposati nel 2017. A confermare un possibile ritorno di fiamma tra i due anche la dolcissima relazione che Jason Momoa ha con la figliastra Zoë Kravitz (nata dalla relazione di Lisa Bonet con la star del rock Lanny Kravitz), alla quale l’attore hawaiiano avrebbe mostrato nelle scorse ore una grandissima vicinanza e sostegno per la premiere del suo nuovo film The Batman, dove recita nei panni di Catwoman accanto a Robert Pattinson e Colin Farrell.