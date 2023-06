"Presidente, siamo curiosi di sapere da lei come si vedrebbe giovane e studente, in giro per l'Europa". Quando nel maggio 2019 Sky TG24 chiese a Silvio Berlusconi - morto lunedì mattina a 86 anni (ADDIO BERLUSCONI, SEGUI LA DIRETTA). - di immaginarsi un giovane studente pronto a partire per un'esperienza all'estero e scegliere un compagno di viaggio tra Nicola Zingaretti, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Matteo Renzi, l'ex premier rispose, smarcandosi: "Preferirei comunque sempre andare da solo". Berlusconi ha raccontato di aver viaggiato per l'Europa da giovane: "Ho cambiato 22 lavori prima di diventare imprenditore, ho fatto di tutto sulle crociere della Costa, il chitarrista, il cantante, il suonatore, colui che faceva i giochi sul ponte, accompagnava i turisti a visitare delle città che io non avevo mai visto, ma mi preparavo, evidentemente, sui libri il giorno prima e poi ho fatto anche altri lavori, e quindi è stata anche quella un'esperienza formativa e molto interessante", disse. E alla domanda: "Ma chi sceglierebbe?", "Preferisco non fare delle scelte, perché gli altri rimarrebbero male", rispose Berlusconi. "Compreso Renzi"