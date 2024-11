Elezioni regionali in Umbria, come e quando si vota

Orari di apertura dei seggi e documenti necessari



I seggi saranno aperti domenica 17 novembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 18 novembre dalle ore 7 alle 15. Per votare, gli elettori devono portare con sé la tessera elettorale e un documento di identità valido e recarsi presso la sezione elettorale indicata nella tessera. In caso di smarrimento o mancanza della tessera elettorale, è possibile richiederne una nuova presso l’ufficio elettorale del proprio comune di residenza.



Come si vota



Gli elettori umbri possono esprimere il loro voto per la carica di presidente della Giunta regionale in diversi modi:

• Voto per il candidato presidente: tracciando un segno sul rettangolo del candidato alla presidenza, il voto viene esteso automaticamente alla lista o coalizione di liste collegate a quel candidato.

• Voto per un candidato presidente e una lista collegata: è possibile esprimere la propria preferenza sia per il candidato alla presidenza della Giunta sia per una lista a esso collegata

• Voto per una lista regionale: l’elettore può segnare solo una lista regionale; in tal caso, il voto viene attribuito anche al candidato presidente collegato a quella lista.



Non è ammesso il voto disgiunto: votare per un candidato presidente e una lista non collegata a quel candidato invalida il voto. Allo stesso modo, il voto sarà nullo se espresso per più liste collegate a diversi candidati presidente.



Preferenze per i candidati consiglieri



Nella scheda elettorale è previsto uno spazio per esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio regionale. L’elettore può indicare il cognome o cognome e nome del candidato scelto, scegliendo tra coloro che fanno parte della stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.



