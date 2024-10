“Il Pd ha dato il massimo, è il primo partito, doppiamo il secondo che è Fratelli d'Italia, crescendo di più di due punti dalle europee e di nove punti dalle regionali del 2020, dove c'era una affluenza superiore” sottolinea la leader del Pd Schlein. "Siamo consapevoli – aggiunge - che non bastiamo da soli, scontiamo anche le difficoltà degli altri e speriamo che questo risultato faccia riflettere tutte le forze alternative alla destra, come fa riflettere noi che non abbiamo mai speso un minuto in polemiche o competizioni con le altre opposizioni perché il nostro avversario è questa destra che vogliamo battere". “Oggi ha perso Conte e chi mette veti”, accusa Renzi. “Con lui avremmo perso peggio”, replica il leader M5s Conte.

Chi è Marco Bucci

Una laurea in chimica e farmacia, Bucci ha vissuto tra Europa e Stati Uniti ricoprendo importanti ruoli manageriali in grandi aziende. Da ottobre 2015 ad aprile 2017 è stato amministratore unico di Liguria Digitale. Nel giugno del 2017 viene eletto sindaco di Genova e cinque anni dopo viene riconfermato per un secondo mandato. Dopo la bufera che ha travolto l'amministrazione precedente, la coalizione di centrodestra - a partire dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni - punta proprio sul primo cittadino di Genova per evitare la disfatta e per la riconferma al governo della Regione. Bucci alla fine accetta la sfida nonostante i problemi di salute per un tumore alla pelle: a giugno scorso infatti viene operato per una "metastasi linfonodale da neoplasia cutanea".