Elezioni regionali Liguria, seggi aperti fino alle 15. DIRETTA

Urne aperte fino alle 15 in Liguria per la seconda giornata di voto delle elezioni regionali. Ieri, 27 ottobre, si è potuto votare dalle 7 alle 23, mentre oggi dalle 7 alle 15. Gli elettori chiamati alle urne sono 1.341.799, in 1.785 sezioni. Si eleggono il presidente della giunta regionale e i membri del Consiglio regionale. Nove i candidati in lizza per la poltrona di governatore, che succederà a Giovanni Toti. Si prospetta una sfida in particolare tra Marco Bucci (centrodestra), attuale sindaco di Genova, e Andrea Orlando (centrosinistra), ex ministro in vari governi ed esponente del Pd