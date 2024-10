Elezioni Liguria, vince Bucci. Meloni: "Vittoria coalizione unita"

Marco Bucci è il nuovo governatore della Liguria con una vittoria che arriva per pochi voti: uno scarto di qualche migliaio di preferenze rispetto a circa un milione e 400 mila elettori. "Contentissimo dopo un pomeriggio al cardiopalmo, i cittadini rifiutano i signori del no", commenta Bucci, che poi aggiunge: "Sarò il presidente di tutti, il mio ufficio sarà aperto". (ELEZIONI IN LIGURIA - IL LIVEBLOG).

"Sono contento, sono contento per la Liguria soprattutto, sono contento perché i cittadini hanno detto chiaro e tondo che vogliono continuare la crescita della Liguria e rifiutano i signori del no, quelli che non vogliono fare le infrastrutture". Lo ha detto il nuovo governatore della Liguria Marco Bucci. "In vita mia non avevo mai avuto una conferenza stampa così partecipata, sono stati bei 45 giorni, il pomeriggio di oggi l'abbiamo passato al cardiopalma, però abbiamo imparato molto sugli exit poll e i dati reali - ha concluso -. Mancano una cinquantina di seggi e siamo esattamente come dicevano le proiezioni iniziali".

I complimenti di Meloni

"Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti". Lo afferma sui social la premier e leader di FdI Giorgia Meloni. "Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri - aggiunge Meloni -. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia

Le parole di Salvini

"Sicuramente a sinistra qualcuno si aspettava qualcosa di diverso", ma "nonostante le inchieste, i liguri non sono fessi" e "hanno scelto". "Questo risultato è anche figlio del buon governo del centrodestra e di Giovanni Toti". Così il leader della Lega Matteo Salvini su Rete 4. "E' una bella serata. Per il governo non cambia nulla, si va avanti", ha aggiunto.