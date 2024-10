M5s, Grillo: “Rivendico diritto all'estinzione del Movimento”

Premette di non voler fare "fare casino" ma rivendica, "da creatore del Movimento, il diritto all'estinzione del Movimento" stesso. Beppe Grillo pubblica sul suo blog un video di pochi minuti che intitola 'Movimento compostabile!' in cui attacca anche il presidente Giuseppe Conte che definisce il mago di Oz. "Accampo questo diritto all'estinzione perché - dice -, lo sappiamo tutti, il Movimento non c'è più, è evaporato. Però, magari questa evaporazione si trasforma in una tromba d'aria, in un ciclone, in qualcosa che non so. So solo che il Movimento non è biodegradabile, è compostabile, contiene ancora l'humus, gli zuccheri, le proteine. Dentro - insiste - ci sono ancora delle idee meravigliose, di ripensare anche il mondo. C'è tutto un mondo da ripensare - conclude - e noi invece ribadiamo questa politica ormai stramorta. Abbiamo candidati trapassati tra il passato e il trapassato".