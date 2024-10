Continua a far discutere, nella galassia del Movimento 5 Stelle, lo stop al contratto di consulenza del fondatore Beppe Grillo deciso da parte del presidente del Movimento Giuseppe Conte. In un colloquio con la Repubblica, Conte definisce la mossa un passaggio "obbligato", per chi "non potenzia l'immagine del M5S, ma addirittura la compromette". "Ho richiamato - spiega Conte - quelli che sono gli impegni del contratto. Mi sembrano molto chiari: le somme che vengono corrisposte dal Movimento sono in funzione di una prestazione e non in funzione di un ruolo di garanzia, rivestito in modo astratto. Quindi se non ci sono prestazioni, se non c'è un'attività comunicativa volta a potenziare l'immagine del Movimento ma addirittura un'attività che ne compromette l'immagine, non si giustifica più la retribuzione". E alla domanda se potrebbe esserci anche l'abolizione della figura di garante, "può esserci tutto - risponde - Come pure il mio ruolo di presidente: anche questo, avete visto, è in discussione". e a chi dice che sarebbe un parricidio, Conte replica: "No, diciamo che non assecondo né indirizzo le libere ricostruzioni giornalistiche".