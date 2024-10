Maltempo, allerta arancione in tre Regioni. Bomba d'acqua in Sardegna

Sono riprese stamattina all'alba le ricerche dell'uomo di 62 anni scomparso da ieri pomeriggio sulle alture di Arenzano, nel Genovese. L'uomo risulta disperso dopo il nubifragio che ha colpito il Savonese e il Ponente genovese, specie Varazze, Cogoleto e Arenzano, dove si è formato un temporale autorigenerante. Il 62enne si trovava in via Pecorara, in località Terralba. Secondo quanto raccontato dalla moglie, potrebbe essere rimasto travolto da uno smottamento dovuto all'esondazione di un torrente. Nella zona erano presenti tre auto, una di queste è stata ritrovata accartocciata. Non è chiaro se l'uomo fosse uscito di casa per spostare la propria auto e metterla al riparo dalla furia del nubifragio. E sempre nel Genovese, nella notte ci sono stati altri interventi legati al maltempo: nel comune di Mele, una frana ha isolato gli abitanti di tre palazzine, evacuati ieri sera. Frane in via Acquasanta a Genova, chiusa al transito all'altezza del civico 72 e in via Fiorino, chiusa al transito all'altezza di viale Malenchini.

Bomba d'acqua in Sardegna, otto ragazzi in salvo

Bomba d'acqua nel cuore della notte nel sud Sardegna: strade allagate e decine di interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nella zona di Siliqua e Iglesias. Otto ragazzi, sorpresi dal maltempo nella zona di Monte Arcosu, sono stati messi in salvo dai pompieri. Le operazioni si sono rivelate molto complicate: l'ultimo giovane della comitiva è stato infatti recuperato dalle squadre e portato al sicuro solo questa mattina. Problemi nell'area di Capoterra, con Vallermosa che avverte che la stazione ufficiale ha rilevato quasi 250 millimetri di pioggia caduta in pochissime ore.

Occhi puntati sui fiumi piemontesi

In Piemonte, occhi puntati sul Bormida nell'Alessandrino. Le piogge abbondanti delle ultime ore hanno ingrossato il fiume provocando disagi nella zona di Acqui Terme. Tutta la popolazione, sei centri rivieraschi da Merana ad Acqui, è in preallarme per il pericolo alluvionale. Al momento, nonostante la portata del fiume sia in deflusso, a Cassine è prossima al livello di pericolo. A monte la situazione è tale da far pensare che verso la serata transiti una nuova piena. La Protezione civile sta seguendo la situazione del deflusso a monte e delle precipitazioni per valutarne l'entità e le possibili conseguenze sul territorio. In provincia problemi pure per altri corsi d'acqua: l'Orba è esondata a Capriata e sono state evacuate tre famiglie per precauzione. Chiuse anche diverse strade, tra cui la provinciale Ovada-Alessandria all'altezza di Rocca Grimalda. La circolazione dei treni è sospesa a San Giuseppe di Cairo (Savona) sulle linee Savona-Alessandria e Savona-Torino a causa dei danni del maltempo. I treni Regionali possono subire ritardi e cancellazioni.

Allagamenti lungo il corso del Po

Si registrano allagamenti lungo il corso del fiume Po nel centro di Torino, per effetto delle piogge degli ultimi giorni. Nella zona dell'ospedale Molinette le acque hanno invaso una passerella pedonale. La centralina dei Murazzi indica che il livello del fiume ha raggiunto i 2,91 metri, comunque al di sotto della soglia di guardia.

Frana sull'A6 nel Savonese, traffico bloccato

L'Autostrada A6 Torino-Savona è interrotta dalla scorsa notte per una frana che ha invaso la carreggiata all'altezza di Altare (Savona). Tecnici al lavoro per rimuovere la massa di terra e fango caduta a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Prevista la riapertura intorno alle 12. Nessun mezzo coinvolto. Il movimento franoso è stato "innestato su un terreno né di competenza né di proprietà della concessionaria. Nel suo scivolamento a valle ha intercettato la tratta autostradale subito dopo l'uscita di Altare". La massa di terra che ha invaso la sede stradale "ammonta a circa 300 mc. La concessionaria ha attivato prontamente i servizi di emergenza della società inviando le squadre di pronto intervento e i mezzi operativi per liberare la carreggiata (2 escavatori, 1 pala meccanica, 15 autocarri, 1 spazzatrice)", spiega Autostrada dei Fiori.