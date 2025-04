Alto Adige, In val Venosta brucia nuovamente un bosco

In val Venosta, in Alto Adige, brucia nuovamente un bosco. Il rogo di grandi dimensioni è scoppiato nel primo pomeriggio ad Agumes, nei pressi di Prato allo Stelvio. L'enorme colonna di fumo è ben visibile anche sulle webcam della zona. Sul posto si trovano tutti i vigili del fuoco volontari della zona. Esattamente un mese fa si era registrato un altro maxi incendio boschivo a Laces, sempre in val Venosta. I vigili del fuoco hanno dovuto lottare per una settimana, anche con l'ausilio di numerosi elicotteri, per spegnere completamente il rogo.