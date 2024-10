Maltempo, esondano torrenti a Pisa. Allerta in E-R, Piemonte e Liguria

Violente precipitazioni nella notte sui Comuni toscani di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. Corsi d'acqua e canali sono tracimati, allagando strade e abitazioni. Quindici persone salvate dai vigili del fuoco. Ancora pioggia intensa su alcuni settori nordoccidentali ascolta articolo

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Per oggi, sabato 26 ottobre, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta arancione su alcuni settori di Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su alcune aree di Veneto e Lombardia. Intanto una bomba d'acqua si è abbattuta nel Pisano.

Torrenti tracimati nel Pisano, 15 persone in salvo Una violenta precipitazione ha interessato nella notte ampi territori dei comuni di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, nel Pisano. Torrenti e canali sono tracimati interessando strade e abitazioni. Alcune vetture sono state trascinate dall'acqua e gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. In particolare, spiegano dal comando di Pisa dei vigili del fuoco, gli interventi immediati di soccorso hanno consentito il salvataggio di 15 persone recuperate dai tetti delle autovetture o da canali dove erano state trascinate. "Stamani sono a fare i conti dei danni che nell'area da Volterra a Cecina, nelle Colline metallifere, ha visto una situazione drammatica nella nottata per una bomba d'acqua su Santa Luce, Guardistallo, Montescudaio", ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Stiamo monitorando quell'area dove ormai è da tre giorni che piove con grande intensità, quindi il terreno stenta a recepire, i fiumi sono ingrossati quindi basta un supplemento per provocare l'esondazione. Si conferma quanto avvenne nella Piana fiorentina il 2 e il 3 novembre scorso: è il reticolato idrico minore" a creare problemi, ha aggiunto Giani. "Ormai abbiamo sempre più messo in sicurezza i grandi fiumi. Ciò che ora deve concentrare la nostra attenzione è il prevenire le piene nei piccoli fiumi, torrenti, ruscelli che poi sono quelli che improvvisamente si gonfiano e fanno i danni come stanotte", ha concluso il presidente della Regione Toscana. leggi anche Bologna-Milan non si giocherà nel weekend: match rinviato

L'intervento dei vigili del fuoco nel Pisano - ©Ansa

La situazione in Emilia-Romagna L'allerta arancione in Emilia-Romagna riguarda tutta l'area emiliana, con l'esclusione della pianura ferrarese dove l'allerta è gialla come in Romagna. Sulla zona, rovesci e temporali fin dalle prime ore del mattino. Le preoccupazioni principali riguardano i fiumi e le frane nel settore montano. Resta sotto osservazione anche il transito della piena del Po, che non sta comunque generando particolari preoccupazioni. In Piemonte aperta la Sala operativa Torna l'allerta meteo in Piemonte: da mezzanotte è aperta la sala operativa della Protezione civile regionale. L'allerta per piogge forti e temporali emessa dall'Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione ambientale) è di colore arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte meridionale (valli Belbo, Bormida e Scrivia). Le previsioni meteo vedono precipitazioni intense che dal settore meridionale si estendono in queste fino all'intero Piemonte, e saranno molto forti sul settore nord-occidentale settentrionale nonché al confine con la Liguria. L'attività di monitoraggio della Sala operativa "continuerà fino a quando le condizioni meteorologiche lo renderanno necessario". leggi anche Maltempo, allerta al Centro-Nord, scuole chiuse a Bologna

Le allerte arancioni nel dettaglio Di seguito, il bollettino dettagliato della Protezione civile per le allerte arancioni: 1) moderata criticità per rischio idraulico sulla montagna emiliana centrale, pianura reggiana, pianura modenese, costa ferrarese, bassa collina piacentino-parmense, montagna piacentino-parmense, alta collina piacentino-parmense, pianura reggiana di Po, collina emiliana centrale, pianura bolognese, montagna bolognese, collina bolognese, pianura piacentino-parmense; allerta arancione per rischio; 2) per rischio temporali sulla montagna piacentino-parmense, alta collina piacentino-parmense; bacini liguri padani di Levante, bacini liguri marittimi di Centro, bacini liguri marittimi di Levante, bacini liguri padani di Ponente; 3) per rischio idrogeologico sulla montagna emiliana centrale, montagna piacentino-parmense, alta collina piacentino-parmense, montagna bolognese, bacini liguri marittimi di Centro, bacini liguri marittimi di Levante, Belbo e Bormida, Scrivia. Le allerte gialle nel dettaglio Per quanto riguarda le allerte gialle: 1) ordinaria criticità per rischio idraulico su costa romagnola, bassa collina e pianura romagnola, alta collina romagnola, montagna romagnola, pianura ferrarese, pianura torinese e colline, Belbo e Bormida, val Sesia, Cervo e Chiusella, valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e basso Adige; 2) per rischio temporali sulla montagna emiliana centrale, bassa collina piacentino-parmense, collina emiliana centrale, pianura piacentino-parmense, bacini liguri marittimi di Ponente; 3) per rischio idrogeologico sulla bassa collina piacentino-parmense, collina emiliana centrale, collina bolognese, alta collina romagnola, montagna romagnola, pianura piacentino-parmense, laghi e Prealpi varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, bassa pianura occidentale, nodo idraulico di Milano, pianura torinese e colline, pianura cuneese, Toce, valle Tanaro, valli Varaita, Maira e Stura, val Sesia, Cervo e Chiusella, valli Orco, Lanzo e Sangone, valli Susa, Chisone, Pellice e Po, pianura settentrionale. vedi anche Violento nubifragio a Ischia: strade trasformate in torrenti. VIDEO