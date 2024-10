Per la giornata di domani, 27 ottobre, è stata emessa un'allerta arancione in diverse zone del Piemonte per rischio idrogeologico. Come riferisce il Centro funzionale di Arpa Piemonte, alle valli Tanaro, Belbo e Bormida (interessate già oggi da questa classificazione) si aggiungeranno Cuneese, Biellese, Torinese e Alto Vercellese. “Sono attese fino a metà pomeriggio di domani precipitazioni localmente molto forti al confine con la Liguria e progressivamente anche a ridosso delle vallate alpine, dapprima settentrionali e poi su quelle nord-occidentali", si legge in una nota del Centro. Per quanto riguarda i corsi d'acqua, gli incrementi maggiori sono attesi domani pomeriggio per Tanaro, Belbo e Bormida, che potranno superare la soglia di guardia. Attesi in mattinata innalzamenti nel Po su tutto il tratto da Carignano (Torino) a Crescentino (Vercelli) e, nel pomeriggio, anche nelle sezioni più a valle