Maltempo in Toscana, frane e allagamenti per bomba d'acqua. FOTO

Piogge torrenziali si sono abbattute nel territorio toscano, in particolare nelle province di Pisa e Livorno, provocando frane, allagamenti ed esondazioni di torrenti che hanno causato la chiusura di diverse strade. Alcune famiglie sono state evacuate e messe in sicurezza. Non si registrano vittime. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: "Situazione drammatica". In corso i soccorsi nelle aree più colpite