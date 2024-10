Maltempo, allerta al Centro-Nord, scuole chiuse a Bologna. LIVE

Nuovo ordine di evacuazione per alcune abitazioni e chiusura di tutti gli impianti sportivi e parchi pubblici: è quanto ha deciso il Comune di San Lazzaro di Savena in vista dell'allerta meteo arancione prevista dalla mezzanotte di ieri a quella di oggi. A partire dalle 12 di oggi, il Comune nello specifico, dispone "l'evacuazione dei seminterrati e dei piani terra, con l'obbligo di portarsi ai piani alti". Per la frazione di Farneto, "l'ordine viene esteso anche ai primi piani: in mancanza di piani accessibili superiori al primo, l'evacuazione riguarderà l'intera abitazione". Chiusi anche tutti gli impianti sportivi e i parchi pubblici. I cittadini di San Lazzaro di Savena sono invitati a spostare i veicoli fuori dalle vie interessate dal provvedimento e a mettere in sicurezza gli animali. E' stata individuata come struttura di accoglienza per l'emergenza il Pala Yuri di via Repubblica, che sarà disponibile per tutte le persone interessate da episodi di allagamento, anche se non direttamente coinvolte della nuova ordinanza di evacuazione. Saranno chiusi tutti gli impianti sportivi della città, i parchi pubblici e sarà attivo il divieto di circolazione nei percorsi ciclabili ed escursionistici. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza "a limitare il più possibile gli spostamenti e l'utilizzo dei mezzi privati".