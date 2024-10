Clima, l'Antartide sempre più verde a causa delle alte temperature

Il luogo più freddo della Terra si sta riscaldando sempre più in fretta a causa del riscaldamento globale. A dirlo è un nuovo studio condotto dalle Università di Exeter e Hertfordshire e dal British Antarctic Survey, secondo cui nella superficie della Penisola Antartica si starebbero registrando temperature di gran lunga superiori alla media e anomale per l'ecosistema. Il rischio è quello di minacciare la sopravvivenza delle specie autoctone

La superficie dell'Antartide sta diventando sempre più ricca di vegetazione. E non è un bene. Il luogo più freddo della Terra, caratterizzato da neve, ghiaccio e rocce, si sta riscaldando sempre più in fretta a causa del cambiamento climatico. A dirlo è un nuovo studio condotto da un gruppo di ricercatori delle Università di Exeter e Hertfordshire in Inghilterra e del British Antarctic Survey, secondo cui la superficie della Penisola Antartica, l'estremo settentrionale del continente ampiamente ricoperto dalla calotta glaciale, si starebbe riscaldando molto più rapidamente della media globale, con temperature anomale per l'ecosistema della regione. Stando ai numeri della ricerca, citati dalla Cnn, la vegetazione nell'area è aumentata di oltre 10 volte negli ultimi quattro decenni: mentre nel 1986 la flora antartica ricopriva un'area di meno di 0,6 km quadrati dell'intera Penisola, nel 2021 l'estensione della vegetazione ha raggiunto gli 8 km quadrati.

Le temperature antartiche in aumento I ricercatori hanno evidenziato anche che il tasso di rinverdimento della Penisola Antartica ha accelerato nell'arco di quasi quarant'anni, registrando un'impennata superiore al 30% tra il 2016 e il 2021. Questo soprattutto a causa del preoccupante aumento delle temperature globali. Solo nell'estate 2024, in alcune zone del Continente le temperature hanno superato di ben 70 gradi la media, registrando – per la prima volta in assoluto - escursioni termiche estreme e atipiche in questa regione. "I nostri risultati confermano che l'influenza del cambiamento climatico antropogenico non ha limiti nella sua portata", ha detto Thomas Roland, scienziato ambientale e autore dello studio, citato dalla Cnn. "Anche nella Penisola Antartica, questa regione 'selvaggia' più estrema, remota e isolata, il paesaggio sta cambiando e questi effetti sono visibili dallo spazio", ha aggiunto. vedi anche Clima, il Sahara sta diventando sempre più verde: cosa succede

I rischi della vegetazione verde in Antartide L'incremento della vegetazione - principalmente muschi - nella Penisola comporta non pochi rischi. Primo fra tutti, la diffusione di specie invasive che, trovando nell'area verde terreno fertile per la crescita, potrebbero a loro volta minacciare la fauna selvatica autoctona. Ma non solo: come riporta la Cnn, l'inverdimento della zona potrebbe anche ridurre la capacità dell'Antartide di riflettere le radiazioni solari che colpiscono la sua superficie ghiacciata: se il ghiaccio non c'è, l'area verde tende ad assorbire maggiore calore, e non a rifletterlo. leggi anche Eventi climatici estremi in Italia: una crisi in crescita