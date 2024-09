Introduzione

Il deserto del Sahara, nella sua zona meridionale, sta diventando sempre più verde. E non è una buona notizia. Come emerge dalle immagini satellitari, la vegetazione è chiaramente aumentata nelle zone del Niger e del Ciad e risulta ancora più rigogliosa appena sopra l'equatore nella Repubblica Centrafricana.

Le cause sono due: un anomalo afflusso di pioggia negli ultimi anni in quelle zone e le alterazioni nell'ecosistema. Il trend vede precipitazioni in aumento in una regione che storicamente dovrebbe registrare piogge sotto i 25 mm l'anno. A livello generale, si registra uno spostamento più a Nord di quanto accade solitamente della cosidetta "zona di convergenza intertropicale": tale migrazione scatena tempeste in Niger, Ciad, Sudan e altri Paesi africani, con alluvioni, rotture di dighe e gravi conseguenze per la popolazione locale.