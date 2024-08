Dai tornado ai nubifragi, come si formano gli eventi estremi

Introduzione

Come spiega l’Ipcc, un “evento meteorologico estremo è un evento che è raro in un determinato luogo o periodo dell'anno”. O almeno dovrebbe essere raro. Perché tornado o trombe d'aria, nubifragi, alluvioni, ondate di calore, grandinate sono purtroppo sempre più frequenti in Italia, anche a causa dei cambiamenti climatici in corso: secondo l'Osservatorio Città Clima di Legambiente, nel 2023 nel nostro Paese gli eventi estremi sono saliti a 378, in aumento del 22% rispetto al 2022.



In genere, i temporali vengono distinti sulla base della loro organizzazione: ci sono gli eventi convettivi a cella singola, quelli multicellulari e quelli supercellulari. I tornado rientrano in quest’ultima categoria. Ecco come nascono