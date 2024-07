Introduzione

Secondo i dati di The European House - Ambrosetti, il nostro Paese è maglia nera in Europa in fatto di perdite economiche causate da alluvioni, tempeste e ondate di calore. Su 20 regioni, in 12 si trovano in una situazione di "stress idrico", in particolare al Sud, con la siccità che mette in ginocchio i settori agricolo e idroelettrico.

I danni economici risultano ingenti anche in Spagna e Ungheria, che come l'Italia patiscono il climate change più del doppio rispetto alla media Ue: 116 euro a cittadino. Il Commissario straordinario alla scarsità idrica Nicola Dell'Acqua: "Per l'emergenza più poteri alle autorità di bacino e una migliore pianificazione degli interventi"