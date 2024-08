Barca a vela affondata a Palermo, 22 le persone a bordo: chi sono

La coppia con la figlia di un anno

A bordo della Bayesian, fra i passeggeri, c’erano anche la 35enne Charlotte Golunski con il marito James Emsilie e Sofia, la loro figlia di un anno. Sono tutti sopravvissuti e stanno bene. La donna - che ha riportato solo un'escoriazione - ha raccontato che a un certo punto "mentre dormivamo" lo yacht si è ribaltato a causa di una tromba d'aria: "Ci siamo trovati in acqua". "Per due secondi ho perso la bimba in mare, poi l'ho subito riabbracciata tra la furia delle onde - ha detto all’Ansa - L'ho tenuta forte, stretta a me, mentre il mare era in tempesta. In tanti urlavano. Per fortuna si è gonfiata la scialuppa di salvataggio e in 11 siamo riusciti a salirci sopra". "È stato terribile - ha detto ancora Charlotte Golunski - In pochi minuti la barca è stata investita da un fortissimo vento ed è affondata poco dopo". "Sia i genitori che la bimba stanno bene dal punto di vista clinico - hanno riferito dall'ospedale - sono assistiti da psicologi perché molto scossi. Hanno vissuto un'esperienza traumatica". La famiglia era a bordo della Bayesian insieme a colleghi e collaboratori dell’azienda in cui lavorano che si occupa di programmazione, alta tecnologia e software.