Introduzione

I cittadini stanziati in zone della Penisola classificate come a rischio frane sono 5.707.465: quasi un decimo di tutti gli abitanti (9,6%) italiani. Nelle stesse aree operano 405.240 imprese. Nei territori a elevato rischio alluvione vivono invece 2.431.847 di italiani e lavorano 225.874 aziende. Sono i numeri contenuti in una rilevazione sui rischi idrogeologici che Confartigianato presenterà nell’ambito della Settimana per l’energia e la sostenibilità, tra il 21 e il 27 ottobre. "Siamo un Paese a rischio. Sono in gioco vite umane, attività economiche, il nostro patrimonio culturale", avverte il presidente di Confartigianato Marco Granelli.

Il report evidenzia anche come le insidie legate al cambiamento climatico siano temute più in Italia che nel resto d'Europa: è il 44% dei nostri connazionali a sentirsi esposto a eventi meteorologici estremi, a fronte del 38% percepito in Ue. E i timori sono fondati: nel 2023 si sono verificati 378 eventi climatici "di grave impatto" (+22% in un anno).