Le alluvioni in Emilia Romagna e Marche aprono la strada a una via virtuosa, che l'Italia può percorrere per non ripiombare in disastri di questa portata. Finanziamenti, chiarezza sulle competenze e rispetto delle tempistiche: l'ingegner Domenico Condelli, consigliere del Cni, spiega a Sky tg24 Insider cosa ostacola questo percorso