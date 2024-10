Maltempo, allagamenti e frane da Nord a Sud. Ecco i danni. FOTO

Per oggi la Protezione Civile ha valutato allerta rossa per rischio idraulico su alcune zone dell’Emilia-Romagna. Allerta arancione su 7 regioni. Particolarmente colpite finora Marche e Sicilia: il fiume Salso è esondato in più punti a Licata, nell’Agrigentino. Il piccolo borgo di Ginostra, sull'isola di Stromboli, è stato investito da un fiume di acqua e fango