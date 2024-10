Meteo, le previsioni e le allerte di domenica 20 ottobre

Nel secondo giorno del weekend il Nord Italia potrà contare su condizioni metereologiche migliori rispetto a quelle degli ultimi giorni, anche se la pioggia continuerà a scendere. Il quadro peggiora scendendo verso le regioni meridionali. La Protezione Civile valuta allerta arancione per cinque territori (Calabria meridionale e ionica, buona parte dell'Emilia-Romagna, ampi settori di Veneto e Basilicata e settori sud orientali della Lombardia), gialla per 13

Le previsioni di domenica 20 ottobre al Nord

La giornata si apre con cieli nuvolosi e atmosfera instabile sulle regioni del Nord. La maggior parte delle precipitazioni è attesa per la mattinata, mentre al pomeriggio si aprirà lo spazio per pause asciutte e locali schiarite soleggiate. Molto mosso il Mar Adriatico, mosso quello Ligure. I valori massimi attesi vanno dai 15°C di Aosta ai 21°C di Bolzano. A Torino 14-16°C, a Milano 14-18°C.

Le previsioni di domenica 20 ottobre al Centro e in Sardegna

Pressione in lento aumento al Centro, dove sarà una domenica a tratti instabile: le piogge interesseranno maggiormente le regioni adriatiche, anche nel pomeriggio, eccezion fatta per le Marche. Sul resto delle regioni ci si aspettano condizioni più asciutte (e anche più soleggiate). Venti che soffiano da direzioni variabili, mari mossi o poco mossi. Sul fronte delle temperature, a Firenze e a Roma si va dai 17-18 ai 23-24°C. La città più fredda è Campobasso, sui 14-15°C.

Le previsioni di domenica 20 ottobre al Sud e in Sicilia

Come detto, la situazione è diversa al Sud, dove il tempo è influenzato dal ciclone: la giornata sarà quindi segnata da un tempo piovoso sui settori peninsulari, con precipitazioni piuttosto forti sugli Appennini e nella zona di Crotone. Più asciutto, senza escludere qualche momento soleggiato, in Sicilia e (nel pomeriggio) anche in Campania. Verso sera e in nottata arriva un nuovo peggioramento, anche forte, specie su Basilicata e Calabria ioniche. A Palermo 19-23°C, così come a Napoli (19-24°C). A Potenza si scende fino a 13°C.