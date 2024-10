Maltempo, frana a Ginostra (Stromboli): residenti bloccati. VIDEO

La linea temporalesca che ha attraversato la Sicilia e raggiunto il sud della Calabria è transitata anche sulle Eolie, risultando particolarmente intensa su Stromboli. Nel borgo di Ginostra il fango e detriti hanno invaso le strade causando danni a case e negozi, sull'isola manca anche l'energia elettrica dopo il blackout. I residenti chiedono interventi urgenti a protezione civile e istituzioni per evitare problemi peggiori. Non è la prima volta che le Eolie (e in particolare Ginostra) subiscono pesanti disagi nei giorni di meteo avverso. Una situazione provocata anche da incendi e disboscamenti che impediscono alla vegetazione di fare da filtro.