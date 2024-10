Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna. Arancione in sette regioni

Prosegue su gran parte dell’Italia l’ondata di maltempo determinata da una vasta area perturbata di origine atlantica ( LE PREVISIONI METEO ). Per oggi, sabato 19 ottobre, sono attese diffuse precipitazioni e forti temporali su gran parte delle regioni italiane, con fenomeni più persistenti ed intensi su parte della Pianura Padana e sulle regioni più meridionali, accompagnati da una intensificazione del vento soprattutto sulle regioni ioniche. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata allerta rossa per rischio idraulico in Emilia-Romagna. Allerta arancione sui restanti settori dell'Emilia-Romagna, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio di Calabria e Sicilia. Valutata inoltre allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte,Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, Basilicata e Puglia.

Sono previste per oggi precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle Marche, in progressiva estensione all'Emilia-Romagna e, in particolare su settori di pianura, a Lombardia e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca sud-orientali sulla Puglia e, specie sui settori ionici ed appenninici, su Calabria e Basilicata. Mareggiate sulle coste esposte.

Cosa è successo ieri

Nella giornata di ieri il maltempo ha colpito soprattutto la Toscana. Il governatore Giani ha firmato la dichiarazione di calamità regionale per sei province, annunciando di chiedere quella nazionale. Nel Livornese, a Campiglia Marittima, sono caduti 172 mm di pioggia di cui almeno 120 mm in un'ora, e il fiume Cornia ha rotto gli argini in sei punti: ci sono stati salvataggi da parte dei vigili del fuoco che hanno anche provveduto a evacuare una Rsa. Un uomo a Cafaggio si è salvato dalla furia dell'acqua aggrappandosi ai cartelli stradali. Nel pomeriggio a tracimare è stato il fiume Cecina a Cinquantina, al passaggio dell'ondata di piena che aveva una portata d'acqua "enorme", "mai registrata prima con 11 metri di altezza a Steccaia e 2900 metri cubi d'acqua al secondo”. Colpito anche il Pisano e la zona di Siena. Problemi per il maltempo anche in Emilia-Romagna e in Veneto. Oggi scuole chiuse a Ravenna e in altri comuni della Romagna, treni sospesi tra Faenza e Marradi e ordine di evacuazione delle case vicino a corsi d'acqua nel Bolognese. Nel vicentino allagamenti sulla statale del Brennero, prima chiusa e poi riaperta, e la circolazione ferroviaria è stata sospesa per ore sulle linee Vicenza - Padova/Schio/Treviso. Il Po, per effetto delle piogge abbondanti, è esondato a Torino allagando parte del lungo fiume dei Murazzi.