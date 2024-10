Maltempo, ancora allerte per le piogge tra Toscana ed Emilia Romagna

L’ondata di maltempo che negli ultimi due giorni ha colpito soprattutto la Liguria oggi si sposterà verso il Centro-Nord Italia. Resta alto il livello di allerta tra Toscana ed Emilia Romagna. La Protezione civile per la giornata di venerdì ha diramato un'allerta arancione su zone di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni ( LE PREVISIONI METEO ).

Nel Livornese fiume Cornia rompe gli argini

È la Toscana la zona più colpita in queste ore dal maltempo. Allagamenti e salvataggi da parte dei vigili del fuoco sono avvenuti nel corso della notte nel comune di Campiglia Marittima dove il fiume Cornia, a causa delle intense piogge, ha rotto gli argini sulla sponda opposta a quella del paese: l'acqua ha invaso terreni ma ha interessato anche pure abitazioni. Nella notte sono caduti complessivamente 172 mm di pioggia, di cui almeno 120 mm in un'ora. Un uomo che si trovava sulla 398, che porta a Cafaggio, è stato soccorso dopo che la strada si è trasformata in un fiume in piena riuscendo a salvarsi rimanendo aggrappato ad alcuni cartelli stradali ed è stato trasportato a scopo precauzionale in ospedale a Piombino. Nella notte era stata anche iniziata l'evacuazione di una rsa da parte dei vigili del fuoco poi rientrata. Il maltempo sta ora concedendo una tregua.

La situazione in Toscana

Il maltempo ha continuato a investire la Toscana nella notte e ha richiesto numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. Le zone più critiche sono Siena e provincia, con il capoluogo completamente allagato e la stazione ferroviaria che sarà inservibile almeno fino a mezzogiorno. A Siena le scuole di ogni ordine e grado oggi sono chiuse. Allagamenti e smottamenti anche a Poggibonsi, dove l'Elsa è sotto stretto monitoraggio. Danni anche nel sud della provincia di Livorno, in particolare a Campiglia Marittima, nella frazione di Venturina, e nei comuni di Suvereto e Castagneto Carducci, con le strade si sono trasformate in fiumi. Le piogge intense hanno imposto la chiusura del sottopasso all'uscita del casello dell'autostrada A1 Scandicci in direzione Firenze, per il ripristino della carreggiata danneggiata dalle forti piogge della notte. Per le stesse ragioni è stata chiusa anche la rampa di uscita dalla FiPiLi, provenendo da Livorno, verso il casello. Le lavorazioni di ripristino si protrarranno almeno per tutta la mattinata. Oggi le piogge dovrebbero attenuarsi nel corso della giornata per riprendere sabato ma con minore intensità.