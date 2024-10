Maltempo, allerta arancione in Liguria ed Emilia Romagna

Ancora maltempo sull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo e porta piogge e temporali su alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sul nord ovest e sulla Toscana. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse - che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento - su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Il Dipartimento ha valutato un’allerta arancione per il centro levante della Liguria (il ponente resta in giallo) e dell'Emilia-Romagna. Per Milano è stata emanata un'allerta meteo gialla con rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro ( LE PREVISIONI ).

In Liguria caduti 200 mm pioggia in 18 ore

Ieri il maltempo si è abbattuto violentemente sulla Liguria con frane, allagamenti, stop ai treni e voli deviati, strade temporaneamente chiuse e alunni bloccati in classe. Oggi a Genova, La Spezia e Savona sono chiusi le scuole e i poli universitari. Nella città metropolitana di Genova scuole chiuse ad Arenzano, Bargagli, Busalla, Campomorone, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari Cogoleto, Crocefieschi, Genova, Isola del Cantone, Lumarzo, Mele, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Sestri Levante e Valbrevenna. A Sori chiusi asilo nido e scuola materna. Nel Genovese durante la notte è franato un muro di contenimento nel quartiere di San Fruttuoso, mentre frane e smottamenti si registrano nel Savonese. Ieri tre famiglie sono state sfollate a scopo precauzionale dalle loro abitazioni per il cedimento di un muro a secco nella zona della via Aurelia, a Finale Ligure (Savona). Chiusa l'Aurelia per una frana tra Albissola Marina e Celle Ligure, sempre nel Savonese. Secondo i dati di protezione civile sono caduti 200 mm di pioggia in 18 ore. "Oggi ci aspettiamo un passaggio significativo, attendiamo la previsione delle 12-12.30 perché credo che sarà un week end particolarmente piovoso - ha detto l'assessore alla protezione civile Giampedrone - Ci vorrà molta attenzione. Per quanto riguarda l'elevazione del grado di allerta per rischio idrogeologico (da arancione a rossa, ndr) dipende da quanto pioverà oggi, perché a seconda di quanto pioverà oggi la risposta idrogeologica si farà sentire domani. Dipende dal passaggio frontale della perturbazione".

La viabilità in Liguria

La viabilitàin Liguria sta lentamente tornando alla normalità. Per quanto riguarda le ferrovie, la sospensione della linea Ventimiglia-Genova è durata circa 90 minuti da ieri pomeriggio alle 14 fino alle 15.35, quando è stata riaperta dopo lo scampato pericolo dell'esondazione del torrente Nimbalto, a Savona. L'Aurelia è stata riaperta a una corsia dopo la frana di ieri pomeriggio tra Albissola Marina e Celle Ligure. Traffico regolare, per il momento, sulle autostrade. Qualche disagio nel Genovese, in particolare la zona di Acquasanta è stata colpita da una nuova frana, in via Brusinetti, dove la strada è rimasta chiusa. Un muro è crollato in via delle Rovare, nella zona di San Martino, chiusa al transito dal civico 56 nero al 46 rosso.