Maltempo in Liguria, fiumi esondati e traffico ferroviario interrotto

Il fiume Bormida è straripato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge che hanno portato l'Agenzia regionale per l'ambiente ligure a diramare l'allerta gialla per temporali nella giornata odierna. Scuole chiuse in diversi Comuni della regione

Il maltempo sta facendo sentire i suoi effetti in Liguria, in particolare nel savonese, dove sono diversi i torrenti esondati e a rischio esondazione. A rompere gli argini il Ferrania e il Bormida, mentre si teme per il Nimbalto, a Loano. La situazione ha generato disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova, dove la circolazione è sospesa dalle 14 tra Loano e Pietra Ligure a causa delle condizioni meteo critiche.

Previsti ritardi per il traffico ferroviario Il rischio di esondazione del torrente Nimbalto, nella zona di Savona, ha reso necessario il blocco precauzionale. La situazione più delicata si registra proprio in quell'area, colpita da forti piogge. Sono stati richiesti interventi da parte dei tecnici di Rfi per ripristinare la circolazione. I treni Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi. Anche il torrente Letimbro è vicino agli argini in diverse zone. Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia, tra cui l'Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona poi riaperta. leggi anche Danni per il maltempo, da Parlamento Ue via libera a 1 miliardo aiuti

Chiusa e poi riaperta A10 tra Varazze e Arenzano per allagamenti È stata riaperta l'autostrada A10 Genova-Savona nel tratto tra Varazze e Arenzano in direzione Genova precedentemente chiuso a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando il centro-ponente della Liguria. Lo comunica Aspi. Continua il presidio costante attivato dalla direzione del tronco di Genova di Autostrade per l'Italia nelle zone interessate dall'allerta meteo. Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano dieci chilometri di coda per traffico congestionato. Agli utenti già in transito e diretti verso Savona, si consiglia di percorrere l'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, proseguire sull'A21 Torino-Piacenza e raggiungere la costa ligure attraverso la A6 Torino-Savona, il percorso inverso per chi è diretto verso il capoluogo ligure. approfondimento Meteo, maltempo e nubifragi sull'Italia: ecco dove. Le previsioni

Scuole chiuse domani a La Spezia e altri Comuni La provincia della Spezia e diversi Comuni della Liguria hanno decretato la sospensione delle lezioni in presenza domani nelle scuole secondarie superiori a seguito dell'allerta meteo arancione idrologica per temporali diramata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal). Il decreto spezzino è stato firmato dal presidente della provincia Pierluigi Peracchini, "per ridurre il rischio agli studenti durante l'allerta".

A Celle Ligure bimbi non escono da scuola. Il sindaco: 'Situazione è grave" A causa delle forti piogge nel savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle Ligure, dove il sindaco Marco Beltrame durante l'allerta gialla per temporali lancia un appello "a far rimanere i bambini a scuola al primo piano oggi pomeriggio fino a nuovo ordine". "Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, - dichiara il sindaco - il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull'Aurelia a Celle ed Anas si è attivata". Il sindaco di Celle ha firmato un'ordinanza che sospende ogni attività didattica nella giornata di domani.

Domani allerta arancione per temporali in Liguria L'allerta gialla per temporali, la più bassa, in vigore oggi in Liguria, diventerà arancione, la più alta, domani a partire dalle 9 di mattina su gran parte della regione. Mercoledì mattina è entrato sulla Liguria il primo impulso perturbato, che ha prodotto un primo scroscio intenso su Albenga (Savona) con allagamenti diffusi in città e rii con portata "a piene rive" informa Arpal. Le condizioni generali, fino a tutto venerdì, sono quelle favorevoli all'instaurarsi della convergenza fra scirocco caldo e umido da sud-est e venti settentrionali più freddi e secchi: a seconda della loro intensità avremo diverse intensità e diversi posizionamenti delle precipitazioni. In generale, piogge diffuse e temporali forti e organizzati saranno caratterizzati da lentissimo spostamento, con elevato rischio di stazionarietà dei fenomeni più intensi specie sul centro levante. Nella notte fra mercoledì e giovedì "vivremo una parziale attenuazione, mentre giovedì, dal pomeriggio entrerà sulla Liguria la parte più strutturata della perturbazione, ostacolata nel suo cammino verso levante dall'alta pressione sull'Europa orientale, che porterà le cumulate più elevate proprio sul centro levante" dice Arpal.