L’uragano è figlio degli oceani, e infatti le popolazioni più abituate al suo passaggio sanno che “the cyclone does not cross the river”: una volta raggiunta la terraferma il ciclone si spegne dopo poche decine di chilometri. L’uragano Milton è un caso eccezionale. E la “tropicalizzazione” del clima mediterraneo potrebbe avere risvolti inediti sui cicloni che arrivano anche in Italia. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Tedici de iLMeteo e Luca Lombroso dell’Osservatorio geofisico dell’Università di Modena