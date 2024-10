Danni per il maltempo, da Parlamento Ue via libera a 1 miliardo aiuti

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'Ue, un regime italiano da 1 miliardo di euro a sostegno degli agricoltori colpiti da alluvioni e frane in alcune regioni del Paese. Lo rende noto l'esecutivo Ue. Le Regioni interessate sono Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Il commento della Lega Toscana

"Il Parlamento europeo ha approvato lo stanziamento di 68 milioni di euro a favore delle zone alluvionate dalla Toscana dello scorso autunno. Una decisione importante per quei territori devastati dal maltempo, grazie all’impegno della nostra Europarlamentare Susanna Ceccardi, che, da subito, si era attivata per sollecitare l’Europa a sostenere quelle aree gravemente colpite dall’alluvione. Un grande risultato per i nostri cittadini, grazie alla Lega Toscana e alla determinazione di Ceccardi nel centrare gli obiettivi", lo afferma, in una nota, Luca Baroncini, segretario regionale della Lega Toscana.