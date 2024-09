Fondo solidarietà Ue, dal 2002 Italia ha ricevuto più soldi di tutti

L’alluvione in Emilia-Romagna ha riacceso la questione sui fondi destinati alla Regione e anche sui finanziamenti europei: dal 2002 l’Italia ha ricevuto la fetta più grande del Fondo di solidarietà destinato ai Paesi comunitari vittime di calamità naturali. Si fatica a usare i soldi europei, invece, per le opere di prevenzione, a causa dei tempi lunghi di realizzazione dei progetti. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 20 settembre 2024