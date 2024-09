Maltempo, Musumeci: pronti ad intercettare anelli deboli dei territori

"Sono rammaricato dell'inutile polemica" queste le parole del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ospite questa mattina a Start riguardo la situazione in Emilia Romagna

“Dobbiamo essere pronti ad intercettare quali sono gli anelli deboli del territorio. Perché si sta lavorando tantissimo in queste ore, si è lavorato fino ai primi segnali di allarme. Non è possibile che ogni volta che arriva una pioggia abbondante e questo sarà sempre più frequente, si debba mettere in ginocchio una intera regione”. Queste le parole del ministro a Sky Tg24 a proposito della polemica sulle zone alluvionate dell'Emilia Romagna.