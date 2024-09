Alluvione 2023, a famiglie e imprese assegnati finora solo 30 milioni

Questa la cifra data ai privati per i danni causati dal maltempo in Emilia-Romagna nella primavera dell'anno scorso. Le risorse a disposizione ammontano a 1,3 miliardi. Non si tratta dei soldi per ripristinare le opere pubbliche ma di aiuti a cittadini e aziende, che fanno i conti con procedure complesse e intoppi burocratici ascolta articolo

Sono poco più di 30 i milioni assegnati a famiglie e imprese dell’Emilia-Romagna come risarcimento per i danni subiti a causa delle alluvioni di un anno e mezzo fa. Una parte molto piccola rispetto agli 1,3 miliardi stanziati per questo tipo di rimborsi. Parliamo dei soldi per la cosiddetta ricostruzione dei privati, non di quelli messi a disposizione per ponti, strade ed edifici pubblici: quello è un altro capitolo.

Nel dettaglio, finora 21,8 milioni sono andati alle famiglie e il resto alle imprese. Si tratta di quattrini per restaurare – ad esempio - una casa o rimettere in sesto una fabbrica colpita dalle piogge e delle inondazioni della primavera del 2023. Ciascun indennizzo può arrivare a 20mila euro per una famiglia e 40mila per un’impresa.

La struttura del Commissario straordinario Francesco Figliuolo (nominato dal governo per gestire la ricostruzione), fa sapere che al 18 settembre sono state presentate 1.994 domande d’indennizzo. Di queste: 1.047 sono state promosse, 947 sono sotto esame, mentre altre 1.575 sono in fase di compilazione. In pratica, tante istanze sono nel pieno dell’iter burocratico.