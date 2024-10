Maltempo, in Toscana meteo in peggioramento: allerta arancione

L’allerta meteo in Toscana

La Sala operativa della protezione civile regionale, in particolare, ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti per tutte le aree a ovest e a nord della Toscana: è valido dalle 16 di oggi fino alle 7 di domani, venerdì 18 ottobre. Dalle 16 di oggi alle 14 di domani, poi, codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale per le zone a nord-ovest e quelle centrali in corrispondenza delle province di Pisa, Livorno e Grosseto. Infine, dalle 16 di oggi alle 7 di domani, un altro codice giallo - sempre per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti – è stato emesso per le altre zone non interessate dal codice arancione (zone interne, da nord a sud).