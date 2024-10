La situazione sarà particolarmente critica nella laguna di Venezia, dove il fenomeno dell'acqua alta potrebbe raggiungere livelli preoccupanti. L'acqua alta a Venezia è un problema cronico legato a diverse cause, tra cui l'influsso dei venti meridionali come lo Scirocco e l'abbassamento del suolo. In questo contesto, lo Scirocco spinge le acque del mare verso la costa, creando un accumulo che, combinato con le maree, aumenta il rischio di allagamenti nelle zone storicamente più esposte della città. Questa combinazione di fattori potrebbe causare difficoltà significative per i residenti e per le attività economiche locali, costringendo all'uso delle passerelle pedonali rialzate che vengono installate nelle piazze e nelle vie principali della città.