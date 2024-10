Meteo, domani ancora piogge. Allerta rossa in Emilia-Romagna

Previste precipitazioni a tratti molto forti e continue, in particolare al Nord-est, in Lombardia e, soprattutto, sui settori ionici di Calabria e Sicilia. Tempo più asciutto solo sull'estremo Nord-ovest. Preoccupa l'innalzamento dei fiumi in Emilia-Romagna

Sarà un'altra giornata all'insegna del maltempo quella che ci attende sabato 19 ottobre, col ciclone in azione sull'Italia e numerose regioni coinvolte dal peggioramento complessivo delle condizioni meteo atteso per l'inizio di week-end. Ci attendono, dunque, generali condizioni di tempo perturbato su gran parte delle regioni. Attese precipitazioni a tratti molto forti e continue, in particolare al Nord-est, in Lombardia e, soprattutto, sui settori ionici di Calabria e Sicilia. Tempo più asciutto solo sull'estremo Nord-ovest.