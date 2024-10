Maltempo, crolla una palazzina disabitata a Torre del Greco. VIDEO

Un'ala dell'abitazione, abbandonata da diverso tempo, si è sbriciolata colpendo alcune auto parcheggiate nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita a seguito del crollo, ma gli uffici preposti del Comune hanno comunque ordinato lo sgombero di 8 famiglie residenti negli stabili vicini, in via precauzionale

Una palazzina disabitata di Torre del Greco, in provincia di Napoli, è crollata questa mattina a causa delle forti piogge. È accaduto in piazzale Fontana, a ridosso del monumento denominato Cento Fontane, un tempo fonte di approvvigionamento idrico per le famiglie della città vesuviana. Un'ala dell'abitazione, abbandonata da diverso tempo, si è sbriciolata colpendo alcune auto parcheggiate nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita a seguito del crollo, ma gli uffici preposti del Comune hanno comunque ordinato lo sgombero di 8 famiglie, circa 25 persone, in via precauzionale. Si tratta dei residenti degli stabili vicini a ciò che resta della struttura crollata.