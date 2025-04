Sciopero treni 11 aprile revocato, le note di Trenord e Trenitalia

Non ci sarà alcuno sciopero dei treni né per venerdì 11 né per sabato 12 aprile, contrariamente a quanto si era stato annunciato in precedenza. A fare chiarezza sulla questione è il Gruppo FS, che in una nota annuncia appunto come non sia "previsto alcuno sciopero nazionale del personale che avrà impatti sulla circolazione ferroviaria dei servizi di Trenitalia". Tutto sarà quindi regolare.