Secondo quanto riportano i dati del portale Eligendo del Ministero dell'Interno sul totale delle sezioni scrutinate (1.785 su 1.785), alle ore 15, per le elezioni regionali in Liguria ( DIRETTA ), ha votato il 45,96% degli aventi diritto, in calo rispetto al 53,42% della precedente elezione omologa, ovvero quella del 2020. Si tratta di quasi 8 punti percentuali in meno, per la precisione 7,46. Solamente nella provincia di Genova, in particolare, sono stati persi 5 punti percentuali rispetto a quattro anni fa.

Crollo dell’affluenza nei Comuni alluvionati

Ecco poi altri dati che confermano il trend. E’ stata registrata un’affluenza in calo in tutta la provincia di Savona, in parte anche a causa della alluvione che ha colpito la Valbormida nelle scorse ore. Un calo simile riguarda poi anche la provincia di Imperia anche più di quanto verificatosi a Genova e a La Spezia. Nelle aree non toccate dal maltempo, il calo dell’affluenza si aggira tra il 5 e l'8%: ad esempio a Savona città, ha votato in meno quasi l'8% degli elettori rispetto a quattro anni fa, ad Albenga circa il 5, a Varazze quasi l'8 e ad Alassio più dell'8%. Crollo più evidente, come detto, nei Comuni alluvionati. Tra questi c’è il caso di Cairo Montenotte, la cittadina più colpita dalla furia del maltempo dove si è allagato persino l'ospedale. Dati in diminuzione rispetto alla tornata del 2020 anche a Carcare, ad Altare, a Bormida, a Dego e a Giusvalla.

I dati provincia per provincia

Ma ecco, nel dettaglio, i dati dell'affluenza definitiva alla regionali in Liguria, suddivisi per provincia. Genova (964 sezioni su 964) 48,30 rispetto al 53,48 del 2020, Imperia (255 su 255) 38,10 rispetto al 50,20, La Spezia (258 su 258) 47,23 rispetto al 54,16, Savona (308 su 308) 43,74 rispetto a 55,10% di quattro anni fa.