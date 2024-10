Elezioni regionali in Liguria, chi sono i candidati alla presidenza

In Liguria si avvicinano le elezioni regionali, con 1.348.601 cittadini chiamati alle urne il 27 e 28 ottobre. Nove candidati si contendono la presidenza, supportati da diverse liste, mentre 570 aspiranti si propongono come consiglieri regionali. Ecco i candidati in corsa per la presidenza

In Liguria si avvicinano le elezioni regionali. Domenica 27 e lunedì 28 ottobre 1.348.601 liguri saranno chiamati alle urne per eleggere il Presidente della giunta regionale e i membri del Consiglio regionale. Nove sono i candidati in corsa per la presidenza e 570 i candidati al ruolo di consigliere regionale che si contenderanno il voto. Le liste presentate sono suddivise tra le province: 19 liste a Imperia, 19 a Savona, 20 a Genova e 19 alla Spezia.

I candidati alla presidenza, in ordine di sorteggio, sono:



• Alessandro Rosson, nato a Levanto il 21 aprile 1967, avvocato. È sostenuto dalla lista Indipendenza - Alemanno per Rosson;

• Davide Felice, nato a Brescia il 29 novembre 1987, avvocato, è in corsa con Forza del Popolo;

• Francesco Toscano, nato a Gioia Tauro il 28 maggio 1979, avvocato, giornalista e fondatore di una emittente tv via internet è sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare;

• Marco Giuseppe Ferrando, nato a Genova il 18 luglio 1954, è sostenuto dal Partito Comunista dei Lavoratori, di cui è portavoce nazionale;

• Nicola Rollando, nato a Sestri Levante il 7 settembre 1960, agricoltore e attivista ambientalista. Sostenuto da Per l'Alternativa, Potere al Popolo, PCI, Rifondazione Partito Comunista, Sinistra Europea;

• Maria Antonietta Cella, nata a Santo Stefano d'Aveto il 25 ottobre 1964, già consigliera comunale per Città Metropolitana di Genova. Sostenuta dal Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà;

• Nicola Morra, nato a Genova il 5 luglio 1963, ex senatore del M5S. Sostenuto da Uniti per la Costituzione;

• Marco Bucci, nato a Genova il 31 ottobre 1959 e attuale sindaco di Genova, è sostenuto dalla colazione di centrodestra formata da: Bucci Presidente, Vince Liguria Orgoglio Liguria, Bucci Presidente Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni, Bucci Presidente Lega Liguria, Bucci Presidente Forza Italia - Berlusconi, Bucci Presidente, Partito Popolare Europeo Alternativa Popolare con Bandecchi, Partito Popolare Europeo, Per Bucci Bucci e Libertas UDC.

• Andrea Orlando, nato alla Spezia l'8 febbraio 1969, ex ministro. È Sostenuto dalla coalizione di centrosinistra composta da: Alleanza Verdi Sinistra, Lista Sansa Possibile, Europa Verde, Si Sinistra Italiana, Patto Civico e Riformista per Orlando, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Andrea Orlando Presidente, Lista Andrea Orlando Presidente, Liguri a Testa Alta - Orlando Presidente.



