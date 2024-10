"Bucci ha vinto di misura, ma ora ci sono le condizioni per proseguire una battaglia e vincere alle amministrative, quello che non è riuscito in questa tornata". Lo dice il candidato del centrosinistra Andrea Orlando in conferenza stampa dopo la sconfitta alle elezioni regionali in Liguria. "Abbiamo pagato qualche difficoltà nel campo largo che si è ripercossa anche sulla nostra realtà", ha aggiunto Orlando. (ELEZIONI LIGURIA - IL LIVEBLOG)

Andrea Orlando ha telefonato al nuovo governatore della Liguria Marco Bucci per augurargli buon lavoro.

"Purtroppo, come voi abbiamo seguito lo spoglio fino all'ultimo, come abbiamo visto ha dato un esito molto incerto fino all'ultimo, che si è risolto in un'incollatura. Voglio prima di tutto ringraziare tutti i militanti, tutti i collaboratori che mi hanno aiutato in questa campagna elettorale molto bella, che ci ha visto ovunque, presenti in tutta la Liguria. Naturalmente voglio ringraziare i cittadini liguri che ci hanno sostenuto, con un risultato che per pochissimo non ci ha consentito di raggiungere il successo che, come avevamo avvertito in campagna elettorale era a portata di mano". Così Andrea Orlando, commentando la sconfitta contro Marco Bucci alle regionali liguri.

Le parole di Orlando

"Oggi il centrosinsitra ha rimesso radici profonde. Aveva avuto gravi difficoltà. Sapevamo di dover contrastare un sistema di potere forte e arroccato. Ha vinto di misura. Ci sono le condizioni per proseguire la battaglia, aggiunge Orlando. "Il tema fondamentale al di là dei singoli errori è che il centrosinistra deve darsi un assetto coalizionale stabile. Genova è una sfida che si apre subito e che dobbiamo giocare subito, i numeri sono incoraggianti e fanno giustizia di una narrazione e di un modello Genova che era tutto luccichii".

Poi sul Pd: "Lo stato di salute del Pd è buono, dice Orlando, lo dicono i numeri. Naturalmente questo non deve farci riposare sugli allori. Anche dove siamo forti nei numeri dobbiamo ricostruire una rete organizzativa e avere uno spirito coalizionale. Sicuramente Bucci aveva due elementi di forza. Radicamento, che abbiamo visto essere meno forte a Genova, e che è stato messo sul tavolo. E questo tratto civico che ha fermato le potenziali schermaglie del centrodestra".