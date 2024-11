Elezioni regionali in Umbria, chi sono i candidati alla presidenza

Il 17 e 18 novembre si tengono in Umbria le elezioni regionali, in contemporanea con il voto in Emilia-Romagna. Sono nove i candidati alla carica di governatore, tra i quali figura la governatrice uscente di centrodestra Donatella Tesei: considerando anche la Liguria, dove si è votato a fine ottobre, l’Umbria è l’unica delle tre regioni al voto questo autunno nella quale la presidente in carica è nuovamente candidata. Per il centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle la candidata è invece Stefania Proietti, mentre sono sette i candidati sostenuti da partiti e liste minori: ecco chi sono.

La governatrice uscente Donatella Tesei

A correre sotto le bandiere del centrodestra per la carica di governatrice è l’attuale presidente della Regione, Donatella Tesei. Tesei è stata eletta presidente dell’Umbria nell’ottobre 2019, superando l’allora candidato di centrosinistra Vincenzo Bianconi. Prima di arrivare alla guida della Regione, era senatrice per la Lega. "In Umbria conto che ci sia la scelta di andare avanti e di non ritornare indietro di trent'anni", ha detto il leader del partito, Matteo Salvini. Tesei, commentando la vittoria di Marco Bucci in Liguria, ha invece parlato di "un centrodestra concreto che rappresenta la coalizione del fare, del buon governo": "I cittadini lo sanno e ce lo riconoscono", ha sottolineato.

La sindaca di Assisi Stefania Proietti

A sfidare la governatrice Tesei per il centrosinistra è Stefania Proietti, sindaca di Assisi dal 2016. A sostenere la sua candidatura sono il Partito democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e il Movimento 5 Stelle: "Quattro delle sette liste dell'alleanza che mi sostiene sono civiche che fanno da collante ai partiti, coesi pur con le loro sfaccettature in una coalizione plurale che ha messo insieme le migliori energie", ha detto Proietti. Commentando anche lei quanto accaduto in Liguria con la vittoria di Marco Bucci, Proietti ha detto che "l’unica similitudine" è stata "la candidatura di un sindaco, come sono anch'io: sindaca e unica candidata civica di questa tornata".

Chi sono gli altri candidati

Oltre a Donatella Tesei per il centrodestra e Stefania Proietti per il centrosinistra, ci sono altri 7 candidati alla carica di governatore. Si tratta di: Martina Leonardi, sostenuta da Insieme per l'Umbria resistente; Marco Rizzo, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa riformista; Moreno Pasquinelli, sostenuto da Fronte del Dissenso; Fabrizio Pignalberi, sostenuto da Più Italia Sovrana e Quinto Polo per l’Italia; Elia Francesco Fiorini, sostenuto da Alternativa per l’Umbria; Giuseppe Paolone, sostenuto da Forza del Popolo; Giuseppe Tritto, candidato dalla lista Umani Insieme Liberi.