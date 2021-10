Assegno unico universale per i figli, ecco come cambia la busta paga

Con l'assegno unico, a erogare il beneficio non sarà più il datore di lavoro ma l'Inps, che rischia di non riuscire a corrispondere le somme in tempi rapidi. Prima, invece, le detrazioni fiscali per i figli a carico e gli assegni al nucleo familiare (Anf) venivano applicate ogni mese nella busta paga. Sono in corso gli ultimi calcoli per evitare eventuali effetti negativi dati dalla fine delle precedenti misure di sostegno e l'avvio del nuovo strumento