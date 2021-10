1/10 ©Ansa

Il decreto attuativo del Family act è pronto per il Consiglio dei ministri. Il testo, a cui ha lavorato il Ministero per la Famiglia (guidato da Elena Bonetti, nella foto) insieme al Ministero dell’Economia, dovrebbe approdare entro le prossime settimane in Cdm. Poi il provvedimento andrà all’esame delle commissioni parlamentari competenti e alla Conferenza unificata, che avranno 30 giorni di tempo per il via libera definitivo

