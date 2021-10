Emicrania, nuovi dati confermano efficacia degli anticorpi monoclonali

I temi al centro del dibattito

Tra gli studi al centro delle discussioni degli esperti, sono state riportate anche le conclusioni relative a diverse analisi di estensione, sperimentazioni che hanno cioè proseguito i tempi di osservazione del trattamento in pazienti reclutati per precedenti indagini. “I dati presentati al congresso mondiale di quest'anno aiutano ad ampliare la nostra conoscenza sull'emicrania in modo da poter continuare a comprendere meglio questa opzione di trattamento”, ha sottolineato Matthias Mueller, vicepresidente di Teva. Uno degli studi su cui si sono soffermati gli esperti, in particolare, è riuscito a riportare miglioramenti nella disabilità e nella qualità della vita, dopo oltre 6 mesi di trattamento con l’anticorpo monoclonale, in pazienti che soffrono di emicrania e che hanno manifestato risposta inadeguata rispetto ad altri trattamenti. Un altro, invece, ha evidenziato come grazie al trattamento con “fremanezumab”, sia stata possibile una vera e propria reversione, in pazienti con risposta inadeguata a anti-emicrania, della cefalea correlata ad abuso di farmaci, una tipologia di emicrania causata dall'eccessivo ricorso ad antidolorifici e antinfiammatori, assunti per limitare il dolore causato dagli attacchi stessi.

Le disparità sanitarie nell’accesso alle terapie

Tra i temi affrontati durante il congresso, anche quello relativo alle disparità sanitarie nell'accesso alle terapie per i pazienti che soffrono di cefalea. “Per aiutare a garantire che le persone con emicrania ricevano le cure di cui hanno bisogno, è importante comprendere tutti i fattori che contribuiscono alla salute e allo stato di malattia”, ha riferito ancora Mueller. Si tratta di un argomento su cui è importante far luce “per aiutare a creare consapevolezza sulle disparità di salute e per garantire una maggiore equità nel trattamento neurologico”, ha concluso l’esperto.