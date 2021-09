Emicrania: chi ne soffre potrebbe avere un minor sonno di qualità

Lo studio nel dettaglio



Emicrania nei bambini, studio smentisce l’esistenza di “cibi vietati”

Per compiere lo studio, pubblicato su Neurology, la rivista medica dell'American Academy of Neurology, il team di ricerca ha analizzato i risultati emersi da 32 ricerche di settore che hanno coinvolto in totale 10.243 soggetti. Studiando il sonno dei bimbi con emicrania, i ricercatori hanno scoperto che avevano un tempo di sonno totale inferiore, più tempo di veglia e che impiegavano meno tempo per addormentarsi rispetto ai coetanei senza emicrania.

Tra le ultime novità del settore, un recente studio condotto dai ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha smentito l’esistenza di un elenco di “cibi vietati” per i bambini che soffrono di emicrania. La ricerca, basata sull’analisi della letteratura scientifica esistente in materia e pubblicata sulla rivista internazionale Nutrients, indica, infatti, che solo la verifica nel singolo paziente di una relazione diretta tra l’insorgere del mal di testa e il consumo di un certo alimento può far nascere un sospetto.

In particolare i ricercatori hanno rivelato l'assenza di un legame tra l'assunzione di cibi come cioccolato, alimenti contenenti glutammato di sodio e nitriti (presenti in particolare negli insaccati), e una maggiore propensione al mal di testa nei più piccoli. In generale, i ricercatori del Bambino Gesù ritengono errato togliere questi alimenti a tutti i soggetti che soffrono di emicrania. Secondo Massimo Valeriani, responsabile di Degenza neurologica e coordinatore dello studio, gli esperti devono “chiedere alla famiglia di verificare se esista un rapporto costante tra l’assunzione di un certo alimento e la comparsa, in breve intervallo, di mal di testa. Solo in questo caso si potrà procedere a togliere quello specifico alimento dalla dieta. Inoltre, spesso i bambini emicranici vengono sottoposti a esami per allergie o intolleranze per alimenti come pomodoro, semi (nocciole, arachidi), lattosio, nichel e glutine, che però non hanno nulla a che vedere con l’emicrania”.