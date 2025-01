Diabete tipo 1, arriva in Italia il microinfusore Omnipod 5

È arrivato in Italia Omnipod 5, microinfusore senza catetere per le persone con diabete di tipo 1 di età pari o superiore ai due anni. Lo annuncia Insulet Corporation, leader globale nella tecnologia dei microinfusori 'patch' con il marchio Omnipod, in una nota in cui informa che distributore in Italia è Theras. Omnipod è riconosciuto come il microinfusore di insulina più frequentemente scelto dai nuovi utilizzatori di microinfusori in molti Paesi europei.

Riduce il rischio di ipoglicemie



Omnipod 5, presentato nel corso della VII edizione del Theras day, a Milano, è inoltre il primo sistema Aid (Automated Insulin Delivery) senza catetere e impermeabile compatibile con differenti sensori Cgm (Continuous Glucose Monitoring). In studi clinici, il dispositivo ha dimostrato risultati significativi, supportati da dati reali, tra cui una riduzione dell'emoglobina glicata (HbA1c) e un miglioramento del tempo nell'intervallo glicemico, mantenendo un basso rischio di ipoglicemia. "Siamo entusiasti di portare il nostro sistema Aid di punta, Omnipod 5, a un numero sempre maggiore di persone in tutta Europa, dopo il successo nel Regno Unito, in Germania, nei Paesi Bassi e in Francia - afferma Patrick Crannell, Senior Vp e International Gm di Insulet - Il lancio in Italia rappresenta un ulteriore passo significativo verso il miglioramento della vita delle persone con diabete in tutto il mondo e coincide con ulteriori lanci in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia". Compatibile con i sensori per il monitoraggio continuo della glicemia Dexcom G6 e Abbott FreeStyle Libre 2 Plus, Omnipod 5 è il primo e unico sistema Aid senza catetere integrato con entrambi questi marchi di sensori Cgm.

Un algoritmo che eroga insulina



Il Pod è progettato con un algoritmo incorporato che regola automaticamente l'erogazione di insulina del microinfusore a un target di glucosio personalizzabile, in base al valore del monitoraggio in continuo e alla tendenza. Omnipod 5 aiuta a semplificare la vita con il diabete e determina un miglioramento della glicemia e dell'emoglobina glicata, riducendo sensibilmente il rischio di ipoglicemia anche nelle persone che già presentavano un buon controllo glicemico. Questa nuova opportunità tecnologica, semplice, intuitiva e facile da usare, amplierà le opzioni di trattamento disponibili per le persone con diabete di tipo 1 permettendo di personalizzare ulteriormente le strategie terapeutiche".