Giornata contro l'Epatite, nel mondo 1,3 milioni di morti ogni anno

Ogni 28 luglio si celebra in tutto il mondo il World Hepatitis Day, Giornata mondiale dell'Epatite, istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità per aumentare la consapevolezza sull'epatite virale, che causa l'infiammazione del fegato e può portare a gravi malattie epatiche e cancro al fegato. La data della ricorrenza non è casuale: è il giorno della nascita di Baruch Blumberg (28 luglio 1925), il biochimico statunitense insignito del premio Nobel per aver scoperto nel 1967 il virus dell’Epatite B e sviluppato il primo vaccino. Il tema del 2025, fa sapere l'Oms, è: "Epatite: abbattiamola" e invita ad agire con urgenza per smantellare le barriere finanziarie, sociali e sistemiche, incluso lo stigma, che ostacolano l'eliminazione dell'epatite e la prevenzione del cancro al fegato. Il tema dell'edizione 2025 sottolinea la necessità di semplificare, ampliare e integrare i servizi per l'epatite – vaccinazione, pratiche di iniezione sicure, riduzione del danno e soprattutto test e trattamenti – nei sistemi sanitari nazionali. La campagna, sottolinea l'Oms, ricorda che dobbiamo agire ora per ampliare l'accesso, integrare le cure e porre fine all'epatite come problema di salute pubblica entro il 2030.

I numeri

L'epatite virale cronica causa 1,3 milioni di morti ogni anno, principalmente per cancro al fegato e cirrosi. Si tratta di 3.500 decessi al giorno, una cifra paragonabile a quella della tubercolosi. L'epatite B e C si stanno diffondendo silenziosamente, con crirca 8.000 nuove infezioni al giorno. Le stime dell'OMS sono esplicite: nel 2022, le persone affette da epatite cronica da virus B (HBV) e C (HCV) nel mondo erano 304 milioni. Nonostante siano prevenibili e curabili, il peso della malattia continua ad aumentare, soprattutto nelle regioni con accesso limitato alle cure, e la maggior parte delle persone affette da epatite non sa di essere infetta. Una diagnosi precoce è quindi il primo passo per accedere a trattamenti salvavita e prevenire il cancro al fegato. I test, soprattutto per chi vive in regioni endemiche o a rischio più elevato, sono fondamentali per porre fine all'epatite.